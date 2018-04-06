Олимпиакос
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19:00
06.04.18
Peace and Friendship Stadium
Жальгирис Каунас
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Олимпиакос - Жальгирис Каунас
Евролига - 6 апреля 2018

Баскетбол, Евролига. Следите за матчем Олимпиакос – Жальгирис Каунас на Eurosport.ru! 6 апреля 2018 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Олимпиакос и Жальгирис Каунас и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Олимпиакос и Жальгирис Каунас, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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