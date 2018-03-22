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«Химки» впервые вышли в плей-офф Евролиги

«Химки» впервые вышли в плей-офф Евролиги
Р-Спорт

27 мин. назад

ЦСКА будет не одиноко.

Подмосковные «Химки» взяли верх над турецким «Анадолу Эфес» и впервые в истории гарантировали себе место в плей-офф Евролиги.

Встреча 27-го тура регулярного чемпионата завершилась со счетом 85:73 (18:29, 24:20, 19:12, 24:12) в пользу химчан. У российского клуба самым результативным стал Малькольм Томас (17 очков), Алексей Швед записал в актив 16 очков и 8 передач, у хозяев Брайант Данстон набрал 19 очков.

  • «Химки» выиграли 16 из 27 матчей. 23 марта химчане сыграют в Евролиге с ЦСКА, который ранее гарантировал себе первое место по итогам регулярного чемпионата.
  • Другими участниками плей-офф стали турецкий «Фенербахче», греческие О«лимпиакос» и «Панатинаикос», а также мадридский «Реал».

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