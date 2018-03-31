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Парень, который скоро разорвет НБА, пульнул за секунду до сирены и похоронил «Црвену Звезду»

Парень, который скоро разорвет НБА, пульнул за секунду до сирены и похоронил «Црвену Звезду»
Eurosport

55 мин. назад

Лука Дончич правит Евролигой.

Словенский разыгрывающий Лука Дончич принес победу мадридскому «Реалу» в гостевом матче Евролиги против «Црвены Звезды» – 82:79.

За мгновение до конца четвертой четверти 18-летний вундеркинд освободился от опеки, убрал дриблингом опекуна и направил мяч точно в цель.

  • Дончич – один из фаворитов предстоящего Драфта НБА-2018.
  • В таблице снайперов Евролиги Лука занимает третье место, набирая в среднем 17,1 очка за матч.

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