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ЦСКА и «Химки» встретятся в четвертьфинале Евролиги
Российское противостояние в плей-офф.
ЦСКА и «Химки» сыграют в четвертьфинальной серии Евролиги-2017/18.
Армейцы еще несколько туров назад обеспечили первое место в группе. «Химки» проиграли «Барселоне» со счетом 82:86 и выше восьмой строчки не поднимутся. Вне зависимости от результатов оставшихся матчей российские клубы сыграют между собой в раунде плей-офф.
- Клубы трижды играли друг с другом в сезоне-2017/18: дважды в Евролиге и один раз в Единой лиге ВТБ. Все матчи остались за ЦСКА.
- Серия в 1/4 финала играется до 3-х побед. «Финал четырех»-2018 пройдет в Белграде.
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