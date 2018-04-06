ЦСКА и «Химки» встретятся в четвертьфинале Евролиги

ЦСКА и «Химки» сыграют в четвертьфинальной серии Евролиги-2017/18.

Армейцы еще несколько туров назад обеспечили первое место в группе. «Химки» проиграли «Барселоне» со счетом 82:86 и выше восьмой строчки не поднимутся. Вне зависимости от результатов оставшихся матчей российские клубы сыграют между собой в раунде плей-офф.

Клубы трижды играли друг с другом в сезоне-2017/18: дважды в Евролиге и один раз в Единой лиге ВТБ. Все матчи остались за ЦСКА.

Серия в 1/4 финала играется до 3-х побед. «Финал четырех»-2018 пройдет в Белграде.

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