Getty Images

ЦСКА и «Химки» встретятся в четвертьфинале Евролиги

ЦСКА и «Химки» встретятся в четвертьфинале Евролиги
Eurosport

1 час назад

Российское противостояние в плей-офф.

ЦСКА и «Химки» сыграют в четвертьфинальной серии Евролиги-2017/18.

Армейцы еще несколько туров назад обеспечили первое место в группе. «Химки» проиграли «Барселоне» со счетом 82:86 и выше восьмой строчки не поднимутся. Вне зависимости от результатов оставшихся матчей российские клубы сыграют между собой в раунде плей-офф.

  • Клубы трижды играли друг с другом в сезоне-2017/18: дважды в Евролиге и один раз в Единой лиге ВТБ. Все матчи остались за ЦСКА.
  • Серия в 1/4 финала играется до 3-х побед. «Финал четырех»-2018 пройдет в Белграде.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Sponsored content
Смотрите сейчас

Видео - «Анахайм» заклевал «Миннесоту» вместо хлебушка

02:06
Популярные видео
Тарасенко вонзил 33-ю шайбу в сезоне и добавил ассист, но «Сент-Луис» все равно проиграл «Чикаго»
 787 просмотров15 ч
«В Англии меня считали стариком, но я чувствую себя молодым». Златан рассказал о первых днях в MLS
3 699 просмотровВчера в 12:15
А еще вам может понравиться