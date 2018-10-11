Онлайн

ЦСКА (Москва) - БК Барселона

Евролига - 11 октября 2018

Баскетбол, Евролига. Следите за матчем ЦСКА (Москва) – БК Барселона на Eurosport.ru! 11 октября 2018 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу ЦСКА (Москва) и БК Барселона и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются ЦСКА (Москва) и БК Барселона, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

