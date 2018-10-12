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БК Химки - Олимпиакос

Евролига - 12 октября 2018

Баскетбол, Евролига. Следите за матчем БК Химки – Олимпиакос на Eurosport.ru! 12 октября 2018 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу БК Химки и Олимпиакос и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются БК Химки и Олимпиакос, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

