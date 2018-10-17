Олимпия Милан
-
21:45
17.10.18
Mediolanum Forum
Реал Мадрид
Евролига • Тур 2
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Олимпия Милан - Реал Мадрид
Евролига - 17 октября 2018

Баскетбол, Евролига. Следите за матчем Олимпия Милан – Реал Мадрид на Eurosport.ru! 17 октября 2018 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Олимпия Милан и Реал Мадрид и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Олимпия Милан и Реал Мадрид, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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