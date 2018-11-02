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Олимпия Милан - Анадолу Эфес

Евролига - 2 ноября 2018

Баскетбол, Евролига. Следите за матчем Олимпия Милан – Анадолу Эфес на Eurosport.ru! 2 ноября 2018 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Олимпия Милан и Анадолу Эфес и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Олимпия Милан и Анадолу Эфес, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

