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Маккаби Тель-Авив - Реал Мадрид

Евролига - 8 ноября 2018

Баскетбол, Евролига. Следите за матчем Маккаби Тель-Авив – Реал Мадрид на Eurosport.ru! 8 ноября 2018 года в 22:05 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Маккаби Тель-Авив и Реал Мадрид и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Маккаби Тель-Авив и Реал Мадрид, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

