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Гран Канария - Бавария Мюнхен

Евролига - 22 ноября 2018

Баскетбол, Евролига. Следите за матчем Гран Канария – Бавария Мюнхен на Eurosport.ru! 22 ноября 2018 года в 23:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Гран Канария и Бавария Мюнхен и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Гран Канария и Бавария Мюнхен, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

