БК Барселона
-
23:00
25.01.19
Palau Blaugrana
ЦСКА (Москва)
Евролига • Тур 20
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БК Барселона - ЦСКА (Москва)
Евролига - 25 января 2019

Баскетбол, Евролига. Следите за матчем БК Барселона – ЦСКА (Москва) на Eurosport.ru! 25 января 2019 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу БК Барселона и ЦСКА (Москва) и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются БК Барселона и ЦСКА (Москва), а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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