Анадолу Эфес
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20:30
21.02.19
Abdi Ipekçi Sports Hall
Олимпиакос
Евролига • Тур 23
Календарь
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Онлайн
Анадолу Эфес - Олимпиакос
Евролига - 21 февраля 2019

Баскетбол, Евролига. Следите за матчем Анадолу Эфес – Олимпиакос на Eurosport.ru! 21 февраля 2019 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Анадолу Эфес и Олимпиакос и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Анадолу Эфес и Олимпиакос, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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