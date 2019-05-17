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ЦСКА вылетит в полуфинале, Де Коло промажет штрафной. Главные прогнозы на «Финал четырех» Евролиги

ЦСКА вылетит в полуфинале, Де Коло промажет штрафной. Главные прогнозы на «Финал четырех» Евролиги
Данил Тармасинов

5 ч. назад

Да, тут не верят в победу ЦСКА, но всегда можно поставить нам назло.

«Реал» выйдет в финал Евролиги

Ставка: победа «Мадрида» за 1,97

Армейцы только на словах едут в Испанию без давления. Президент Ватутин уже поджал команду и тренера словами, что контракт Итудиса продлят после «Финала четырех» (читай: только в случае победы), – и никакими интервью в духе «Реал» – фаворит Евролиги» этот пресс не снять. ЦСКА в этом чемпионате не выглядит перемалывающей каждого системой, и это не делает москвичей претендентами на титул.

В отличие от армейцев, у «Реала» устойчивая нервная система. Они без Серхио Юля отбуцкали в плей-офф «Панатинаикос», не дрожали в клатче и прибавляли в нужные моменты. И это огромная разница с игроками ЦСКА, у которых в четвертых четвертях Ф4 выпадают мячи и никто никого не держит под щитом.

Да, русский клуб взял обе игры в регулярке с разницей не больше пяти очков, но в полуфинале при равном счете лучше ставить на «Мадрид». Коэффициент 1,97 от Tennisi повлияет на решение.

Де Коло не забросит все штрафные в игре с «Реалом»

Ставка: «Да» за 3,55

Нандо де Коло, ПБК ЦСКА

Нандо де Коло, ПБК ЦСКАGetty Images

Нандо – машина по броскам с линии, анти-Шакил и тот самый сын маминой подруги, который в офисе легко попадает комком бумаги в мусорное ведро. В четырех последних полуфиналах Евролиги француз не промазал ни одного штрафного в разных ситуациях матча, и на нем последнем фолят соперники при отставании в заключительные секунды.

Но в этом сезоне не в порядке весь ЦСКА – отсюда и слухи об отставке Итудиса в середине чемпионата, и проигрыш «Басконии» в Москве в плей-офф, и самая низкая результативность самого Де Коло в Евролиге. Даже статистически невозможно выбивать 100% с линии пять лет подряд – время для Нандо промазать. Tennisi не очень верит в это, но коэффициент 3,55 за всего один неточный бросок манит сильнее, чем Марго Робби в роли Харли Куинн.

Один из игроков в матче ЦСКА – «Реал» сделает дабл-дабл

Ставка: «Да» за 3,20

Кайл Хайнс (ПБК ЦСКА), Густаво Айон («Реал Мадрид»), Евролига УЛЕБ

Кайл Хайнс (ПБК ЦСКА), Густаво Айон («Реал Мадрид»), Евролига УЛЕБGetty Images

Самая опасная линия, но почему бы не рискнуть. Уровень «Финала четырех» действительно высок, но и здесь есть лакуна для супергероев. В прошлом Ф4 Кайлу Хайнсу не хватило одного подбора для дабл-дабла, а всего в тех полуфиналах по две двузначные цифры выбивали Айон из «Реала» и Дэвис из «Жальгириса».

Легко поверить, что Де Коло и Родригес не удержат Факундо Кампаццо, и тот отдаст больше десяти передач. Или Кайл Хайнс разойдется под щитом и соберет больше десяти подборов. Или Вальтера Тавареша снова потеряют под кольцом и подарят ему 10+ отскоков в протокол. Или Густаво Айон закошмарит всех в краске и выдаст со скамейки уровень MVP, как в 2015-м.

Каждая из этих условностей плавает на уровне допущений, но Евролигу и выигрывают с такими парнями, от которых никто ничего не ждет. Сочненькие 3,20 ждут самых рисковых и верящих в героев среди нас. Вернее, среди ЦСКА и «Реала».

«Фенербахче» не выиграет Евролигу

Ставка: «Нет, не выиграет» за 1,47

На то, что «Фенер» возьмет кубок, самые низкие коэффициенты, а на то, что оступится, – наоборот, самые высокие. Хотя очевидно, что даже с гением Желько Обрадовича их победа в «Финале четырех» будет сказкой.

У них точно вылетели Датоме и Ловернь, под вопросом Калинич и Веселы. В сумме эти четверо приносили туркам 40 из 84 очков в среднем за игру, и как Обрадович будет решать проблему с их отсутствием даже на два матча, – неясно. Большая нагрузка и лимит бросков упадет на Мелли и Гудурича, а 35-летний Али Мухаммед хорош для пары охлаждающих трех в конце, но не для полноценной ротации.

«Фенербахче» в полуфинале попался кусачий «Анадолу Эфес», выживший в пятиматчевой серии с «Барселоной», а в решающей игре их ждет ЦСКА или «Реал». Если Желько Обрадович выиграет обе встречи и возьмет титул, его на следующий день выберут в президенты Турции. Но больше верится в то, что он оступится хотя бы в одной. Кэф 1,47 от Tennisi вам в помощь.

«Фенер» проиграет подборы «Анадолу Эфес» в полуфинале

Ставка: «Да» за 1,85

Здесь все также исходит от повреждений лидеров «желто-темных». Если бы вылетели игроки из разных линий, у Обрадовича была бы хоть какая-то возможность их заменить. Но у «Фенербахче» травмированы два центровых и два двухметровых форварда, и эти четыре игрока забирали ровно половину всех командных подборов – тут просто без шансов.

Плюс по сезону «Анадолу Эфес» пылесосит больше отскоков, чем соперник, так что Моерман и Данстон закроют щит любому, кто выйдет вместо Веселы или Ловерня. Коэффициент 1,85 на преимущество «Эфеса» по подборам – легкие деньги.

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Tennisi

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