Ставка: победа «Мадрида» за 1,97

Армейцы только на словах едут в Испанию без давления. Президент Ватутин уже поджал команду и тренера словами, что контракт Итудиса продлят после «Финала четырех» (читай: только в случае победы), – и никакими интервью в духе «Реал» – фаворит Евролиги» этот пресс не снять. ЦСКА в этом чемпионате не выглядит перемалывающей каждого системой, и это не делает москвичей претендентами на титул.

В отличие от армейцев, у «Реала» устойчивая нервная система. Они без Серхио Юля отбуцкали в плей-офф «Панатинаикос», не дрожали в клатче и прибавляли в нужные моменты. И это огромная разница с игроками ЦСКА, у которых в четвертых четвертях Ф4 выпадают мячи и никто никого не держит под щитом.

Да, русский клуб взял обе игры в регулярке с разницей не больше пяти очков, но в полуфинале при равном счете лучше ставить на «Мадрид». Коэффициент 1,97 от Tennisi повлияет на решение.

Ставка: «Да» за 3,55

Нандо де Коло, ПБК ЦСКАGetty Images

Нандо – машина по броскам с линии, анти-Шакил и тот самый сын маминой подруги, который в офисе легко попадает комком бумаги в мусорное ведро. В четырех последних полуфиналах Евролиги француз не промазал ни одного штрафного в разных ситуациях матча, и на нем последнем фолят соперники при отставании в заключительные секунды.

Но в этом сезоне не в порядке весь ЦСКА – отсюда и слухи об отставке Итудиса в середине чемпионата, и проигрыш «Басконии» в Москве в плей-офф, и самая низкая результативность самого Де Коло в Евролиге. Даже статистически невозможно выбивать 100% с линии пять лет подряд – время для Нандо промазать. Tennisi не очень верит в это, но коэффициент 3,55 за всего один неточный бросок манит сильнее, чем Марго Робби в роли Харли Куинн.

Ставка: «Да» за 3,20

Кайл Хайнс (ПБК ЦСКА), Густаво Айон («Реал Мадрид»), Евролига УЛЕБGetty Images

Самая опасная линия, но почему бы не рискнуть. Уровень «Финала четырех» действительно высок, но и здесь есть лакуна для супергероев. В прошлом Ф4 Кайлу Хайнсу не хватило одного подбора для дабл-дабла, а всего в тех полуфиналах по две двузначные цифры выбивали Айон из «Реала» и Дэвис из «Жальгириса».

Легко поверить, что Де Коло и Родригес не удержат Факундо Кампаццо, и тот отдаст больше десяти передач. Или Кайл Хайнс разойдется под щитом и соберет больше десяти подборов. Или Вальтера Тавареша снова потеряют под кольцом и подарят ему 10+ отскоков в протокол. Или Густаво Айон закошмарит всех в краске и выдаст со скамейки уровень MVP, как в 2015-м.

Каждая из этих условностей плавает на уровне допущений, но Евролигу и выигрывают с такими парнями, от которых никто ничего не ждет. Сочненькие 3,20 ждут самых рисковых и верящих в героев среди нас. Вернее, среди ЦСКА и «Реала».

Ставка: «Нет, не выиграет» за 1,47

На то, что «Фенер» возьмет кубок, самые низкие коэффициенты, а на то, что оступится, – наоборот, самые высокие. Хотя очевидно, что даже с гением Желько Обрадовича их победа в «Финале четырех» будет сказкой.

У них точно вылетели Датоме и Ловернь, под вопросом Калинич и Веселы. В сумме эти четверо приносили туркам 40 из 84 очков в среднем за игру, и как Обрадович будет решать проблему с их отсутствием даже на два матча, – неясно. Большая нагрузка и лимит бросков упадет на Мелли и Гудурича, а 35-летний Али Мухаммед хорош для пары охлаждающих трех в конце, но не для полноценной ротации.

«Фенербахче» в полуфинале попался кусачий «Анадолу Эфес», выживший в пятиматчевой серии с «Барселоной», а в решающей игре их ждет ЦСКА или «Реал». Если Желько Обрадович выиграет обе встречи и возьмет титул, его на следующий день выберут в президенты Турции. Но больше верится в то, что он оступится хотя бы в одной. Кэф 1,47 от Tennisi вам в помощь.

Ставка: «Да» за 1,85

Здесь все также исходит от повреждений лидеров «желто-темных». Если бы вылетели игроки из разных линий, у Обрадовича была бы хоть какая-то возможность их заменить. Но у «Фенербахче» травмированы два центровых и два двухметровых форварда, и эти четыре игрока забирали ровно половину всех командных подборов – тут просто без шансов.

Плюс по сезону «Анадолу Эфес» пылесосит больше отскоков, чем соперник, так что Моерман и Данстон закроют щит любому, кто выйдет вместо Веселы или Ловерня. Коэффициент 1,85 на преимущество «Эфеса» по подборам – легкие деньги.

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