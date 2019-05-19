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ЦСКА в восьмой раз выиграл Евролигу
Московские армейцы вновь лучшие в Европе!
ЦСКА стал чемпионом Евролиги-2018/19, обыграв в финале турецкий «Анадолу Эфес» – 91:83.
Самым результативным игроком финала стал Шейн Ларкин из «Эфеса» – 29 очков. У армейцев Кори Хиггинс и Уилл Клайберн – по 20 очков.
- ЦСКА выиграл восьмой титул главного европейского клубного турнира и четвертый в формате Евролиги.
- До этого армейцы праздновали успех в 2016 году, еще ранее – в 2008 году. ЦСКА играл в «Финале четырех» 15 раз за последние 16 лет.
- Бронзу «Финала четырех» взял мадридский «Реал», который в полуфинале и уступил ЦСКА.
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