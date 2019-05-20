Московский ЦСКА выиграл у турецкой команды «Анадолу Эфес» в решающем матче «Финала четырех» Евролиги и в восьмой раз поднял над головой главный европейский клубный трофей.

Ниже – кадры армейского триумфа, который ковали главный тренер Димитрис Итудис, MVP Евролиги Уилл Клайберн, атакующий защитник Кори Хиггинс и вообще все игроки, выходившие в этом сезоне на паркет в составе московского клуба.

ЦСКА победил «Анадолу Эфес» со счетом 91:83.

Бронзу «Финала четырех» забрал мадридский «Реал», который в полуфинале споткнулся как раз об ЦСКА.

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