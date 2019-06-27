«Зенит» из Санкт-Петербурга получил специальное приглашение для выступления в Евролиге в сезоне-2019/20, сообщается на официальном сайте турнира.

Петербургский клуб в сезоне-2018/19 дошел до стадии топ-16 Кубка Европы и полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ.

Помимо «Зенита», который впервые выступит в главном европейском клубном турнире, в Евролиге сезона-2019/20 сыграют российские ЦСКА и «Химки».

Победителем прошлого сезона Евролиги стал ЦСКА.

Слезы Итудиса, безумные танцы и грусть соперника. Главные кадры долгожданной победы ЦСКА в Евролиге

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