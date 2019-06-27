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«Зенит» получил уайлд-кард для участия в Евролиге-2019/20
В следующем сезоне Россию в главном еврокубке представят сразу три клуба.
«Зенит» из Санкт-Петербурга получил специальное приглашение для выступления в Евролиге в сезоне-2019/20, сообщается на официальном сайте турнира.
Петербургский клуб в сезоне-2018/19 дошел до стадии топ-16 Кубка Европы и полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ.
- Помимо «Зенита», который впервые выступит в главном европейском клубном турнире, в Евролиге сезона-2019/20 сыграют российские ЦСКА и «Химки».
- Победителем прошлого сезона Евролиги стал ЦСКА.
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