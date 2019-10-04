Валенсия Баскет
-
22:00
04.10.19
Pabellón Fuente de San Luis
ПБК ЦСКА
Евролига • Тур 1
Календарь
Перед матчем

Онлайн
Валенсия Баскет - ПБК ЦСКА
Евролига - 4 октября 2019

Баскетбол, Евролига. Следите за матчем Валенсия Баскет – ПБК ЦСКА на Eurosport.ru! 4 октября 2019 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Валенсия Баскет и ПБК ЦСКА и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Валенсия Баскет и ПБК ЦСКА, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
30
Главное 
 
 Удалить

Комментариев нет

Комментарии 0