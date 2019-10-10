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БК Зенит - БК Барселона
Евролига - 10 октября 2019
Баскетбол, Евролига. Следите за матчем БК Зенит – БК Барселона на Eurosport.ru! 10 октября 2019 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу БК Зенит и БК Барселона и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются БК Зенит и БК Барселона, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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