Маккаби Тель-Авив
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21:05
24.10.19
Menora Mivtachim Arena
Валенсия Баскет
Евролига • Тур 4
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Онлайн
Маккаби Тель-Авив - Валенсия Баскет
Евролига - 24 октября 2019

Баскетбол, Евролига. Следите за матчем Маккаби Тель-Авив – Валенсия Баскет на Eurosport.ru! 24 октября 2019 года в 21:05 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Маккаби Тель-Авив и Валенсия Баскет и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Маккаби Тель-Авив и Валенсия Баскет, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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