Црвена Звезда
-
22:00
24.10.19
Kombank Arena
БК Барселона
Евролига • Тур 4
Календарь
Перед матчем

Онлайн
Црвена Звезда - БК Барселона
Евролига - 24 октября 2019

Баскетбол, Евролига. Следите за матчем Црвена Звезда – БК Барселона на Eurosport.ru! 24 октября 2019 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Црвена Звезда и БК Барселона и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Црвена Звезда и БК Барселона, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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