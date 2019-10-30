ПБК ЦСКА
-
20:00
30.10.19
Универсальный спортивный комплекс ЦСКА
Олимпиакос
Евролига • Тур 5
Календарь
Перед матчем

Онлайн
ПБК ЦСКА - Олимпиакос
Евролига - 30 октября 2019

Баскетбол, Евролига. Следите за матчем ПБК ЦСКА – Олимпиакос на Eurosport.ru! 30 октября 2019 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу ПБК ЦСКА и Олимпиакос и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются ПБК ЦСКА и Олимпиакос, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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