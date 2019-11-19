Жальгирис Каунас
-
20:30
19.11.19
Zalgirio Arena
Панатинаикос
Евролига • Тур 9
Календарь
Перед матчем

Онлайн
Жальгирис Каунас - Панатинаикос
Евролига - 19 ноября 2019

Баскетбол, Евролига. Следите за матчем Жальгирис Каунас – Панатинаикос на Eurosport.ru! 19 ноября 2019 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Жальгирис Каунас и Панатинаикос и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Жальгирис Каунас и Панатинаикос, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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