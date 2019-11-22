Бавария Мюнхен
-
22:30
22.11.19
Audi Dome
Панатинаикос
Евролига • Тур 10
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Бавария Мюнхен - Панатинаикос
Евролига - 22 ноября 2019

Баскетбол, Евролига. Следите за матчем Бавария Мюнхен – Панатинаикос на Eurosport.ru! 22 ноября 2019 года в 22:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Бавария Мюнхен и Панатинаикос и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Бавария Мюнхен и Панатинаикос, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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