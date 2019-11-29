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Олимпиакос - Олимпия Милан

Евролига - 29 ноября 2019

Баскетбол, Евролига. Следите за матчем Олимпиакос – Олимпия Милан на Eurosport.ru! 29 ноября 2019 года в 22:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Олимпиакос и Олимпия Милан и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Олимпиакос и Олимпия Милан, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

