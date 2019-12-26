Анадолу Эфес
-
20:30
26.12.19
Abdi Ipekçi Sports Hall
Маккаби Тель-Авив
Евролига • Тур 16
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Онлайн
Анадолу Эфес - Маккаби Тель-Авив
Евролига - 26 декабря 2019

Баскетбол, Евролига. Следите за матчем Анадолу Эфес – Маккаби Тель-Авив на Eurosport.ru! 26 декабря 2019 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Анадолу Эфес и Маккаби Тель-Авив и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Анадолу Эфес и Маккаби Тель-Авив, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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