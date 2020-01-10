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АСВЕЛ - Црвена Звезда

Евролига - 10 января 2020

Баскетбол, Евролига. Следите за матчем АСВЕЛ – Црвена Звезда на Eurosport.ru! 10 января 2020 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу АСВЕЛ и Црвена Звезда и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются АСВЕЛ и Црвена Звезда, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

