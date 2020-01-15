Црвена Звезда
-
21:00
15.01.20
Kombank Arena
Жальгирис Каунас
Евролига • Тур 19
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Црвена Звезда - Жальгирис Каунас
Евролига - 15 января 2020

Баскетбол, Евролига. Следите за матчем Црвена Звезда – Жальгирис Каунас на Eurosport.ru! 15 января 2020 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Црвена Звезда и Жальгирис Каунас и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Црвена Звезда и Жальгирис Каунас, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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