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БК Химки - Реал Мадрид

Евролига - 16 января 2020

Баскетбол, Евролига. Следите за матчем БК Химки – Реал Мадрид на Eurosport.ru! 16 января 2020 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу БК Химки и Реал Мадрид и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются БК Химки и Реал Мадрид, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

