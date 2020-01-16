Маккаби Тель-Авив
-
22:05
16.01.20
Menora Mivtachim Arena
Олимпия Милан
Евролига • Тур 20
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Маккаби Тель-Авив - Олимпия Милан
Евролига - 16 января 2020

Баскетбол, Евролига. Следите за матчем Маккаби Тель-Авив – Олимпия Милан на Eurosport.ru! 16 января 2020 года в 22:05 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Маккаби Тель-Авив и Олимпия Милан и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Маккаби Тель-Авив и Олимпия Милан, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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