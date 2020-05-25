Евролига завершена досрочно. Россию в следующем сезоне представят ЦСКА, «Химки» и «Зенит»

В розыгрыше примут участие те же команды, что в прерванном турнире.

Баскетбольная Евролига приняла решение о досрочном завершении сезона-2019/20 без определения победителя.

12 марта турнир был приостановлен из-за пандемии. Лига рассматривала вариант, при котором оставшиеся матчи будут доиграны в одном городе в течение июля и без зрителей, но сегодня, 25 мая, официальный твиттер соревнования объявил о досрочном завершении регулярного чемпионата и Кубка Европы.

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В сообщении на сайте турнира уточняется, что турниры завершены без определения победителей. В следующем сезоне Евролиги будут участвовать те же 18 клубов, что и в прерванном – в том числе ЦСКА, «Химки» и «Зенит». Все участники четвертьфиналов Кубка Европы тоже получают автоматический пропуск в следующий розыгрыш, поэтому одна путевка от России гарантированно у казанского УНИКСа.

На момент остановки сезона команды провели 28 из 34 туров.

Новые сезоны Евролиги и Кубка Европы начнутся 1 октября и 30 сентября.

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