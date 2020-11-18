Реал Мадрид
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20:30
18.11.20
WiZink Center
Маккаби Тель-Авив
Евролига • Тур 9
Календарь
Перед матчем

Реал Мадрид - Маккаби Тель-Авив

Баскетбол, Евролига. Следите за матчем Реал Мадрид – Маккаби Тель-Авив на Eurosport.ru! 18 ноября 2020 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Реал Мадрид и Маккаби Тель-Авив и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Реал Мадрид и Маккаби Тель-Авив, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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