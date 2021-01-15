Олимпиакос
Завершено
0
63
-
69
0
22:30
15.01.21
Peace and Friendship Stadium
АСВЕЛ
Евролига • Тур 20
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Олимпиакос - АСВЕЛ

Баскетбол, Евролига. Следите за матчем Олимпиакос – АСВЕЛ на Eurosport.ru! 15 января 2021 года в 22:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Олимпиакос и АСВЕЛ и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Олимпиакос и АСВЕЛ, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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