Бавария Мюнхен
Завершено
0
76
-
81
0
22:30
15.01.21
Audi Dome
Реал Мадрид
Евролига • Тур 20
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Бавария Мюнхен - Реал Мадрид

Баскетбол, Евролига. Следите за матчем Бавария Мюнхен – Реал Мадрид на Eurosport.ru! 15 января 2021 года в 22:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Бавария Мюнхен и Реал Мадрид и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Бавария Мюнхен и Реал Мадрид, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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