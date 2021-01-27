Валенсия Баскет
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23:00
27.01.21
Pabellón Fuente de San Luis
Жальгирис Каунас
Евролига • Тур 22
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Валенсия Баскет - Жальгирис Каунас

Баскетбол, Евролига. Следите за матчем Валенсия Баскет – Жальгирис Каунас на Eurosport.ru! 27 января 2021 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Валенсия Баскет и Жальгирис Каунас и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Валенсия Баскет и Жальгирис Каунас, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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