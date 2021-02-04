БК Барселона
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23:00
04.02.21
Palau Blaugrana
Анадолу Эфес
Евролига • Тур 24
Календарь
Перед матчем

БК Барселона - Анадолу Эфес

Баскетбол, Евролига. Следите за матчем БК Барселона – Анадолу Эфес на Eurosport.ru! 4 февраля 2021 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу БК Барселона и Анадолу Эфес и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются БК Барселона и Анадолу Эфес, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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