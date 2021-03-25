Валенсия Баскет
-
23:00
25.03.21
Pabellón Fuente de San Luis
Бавария Мюнхен
Евролига • Тур 31
Календарь
Перед матчем

Валенсия Баскет - Бавария Мюнхен

Баскетбол, Евролига. Следите за матчем Валенсия Баскет – Бавария Мюнхен на Eurosport.ru! 25 марта 2021 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Валенсия Баскет и Бавария Мюнхен и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Валенсия Баскет и Бавария Мюнхен, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
30
Главное 
 
 Удалить

Комментариев нет