Олимпиакос
-
21:00
09.04.21
Peace and Friendship Stadium
БК Химки
Евролига • Тур 34
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Перед матчем

Олимпиакос - БК Химки

Баскетбол, Евролига. Следите за матчем Олимпиакос – БК Химки на Eurosport.ru! 9 апреля 2021 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Олимпиакос и БК Химки и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Олимпиакос и БК Химки, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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