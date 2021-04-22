Анадолу Эфес
-
20:00
22.04.21
Реал Мадрид
Евролига • 1/4 финала
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Перед матчем

Анадолу Эфес - Реал Мадрид

Баскетбол, Евролига. Следите за матчем Анадолу Эфес – Реал Мадрид на Eurosport.ru! 22 апреля 2021 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Анадолу Эфес и Реал Мадрид и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Анадолу Эфес и Реал Мадрид, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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