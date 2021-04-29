Опубликовано 29/04/2021 в 05:22 GMT | Обновлено 29/04/2021 в 05:23 GMT

Баскетбольный ЦСКА стал участником «Финала четырех», обыграв турецкий в «Фенербахче» со счетом 85:68.

Армейцы выиграли четвертьфинальную серию плей-офф со счетом 3-0 и добились выхода в четверку лучших в 20-й раз. Это рекорд Евролиги по данному показателю. Самым результативным игроком матча стал нападающий ЦСКА Уилл Клайберн, который набрал 34 очка.

В 2019 году ЦСКА выиграл Евролигу в восьмой раз.

Ранее «красно-синие» побеждали в 1961-м, 1963-м, 1969-м, 1971-м, 2006-м, 2008-м и 2016-м. Больше титулов имеет только мадридский «Реал».

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