Баскетбольная «Барселона» после четвертого матча плей-офф Евролиги против «Зенита» вылетела из Санкт-Петербурга только с третьего раза.
Игра состоялась 30 апреля, но баскетболисты не смогли вылететь в Испанию тем же вечером – им пришлось провести в Петербурге лишнюю ночь из-за неисправности самолета. Новый рейс был назначен на 15:30 1 мая, но его снова перенесли. В итоге «Барселона» вернулась домой только с третьей попытки.
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- Счет в серии – 2:2, в Петербурге «Зенит» выиграл со счетом 74:61.
- Пятый матч состоится в Испании 3 мая.
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