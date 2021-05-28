Опубликовано 28/05/2021 в 18:00 GMT | Обновлено 28/05/2021 в 18:07 GMT

В Кёльне завершился матч «Финала четырех» Евролиги между московским ЦСКА и турецким «Анадолу Эфес». Армейцы потерпели обидное поражение.

Итоговый счет встречи – 89:86 в пользу стамбульского клуба. По ходу третьей четверти ЦСКА имел дефицит в 21 очко, но практически отыгрался – в концовке встречи разрыв составлял одно очко. Дожать соперника не получилось: Уилл Клайберн промазал трехочковый бросок, который мог принести москвичам победу.

Также в «Финале четырех» участвуют «Барселона» и «Милан».

ЦСКА – действующий победитель турнира.

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