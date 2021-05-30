Московский ЦСКА проиграл матч за третье место «Финала четырех» Евролиги. Армейцы уступили «Олимпии» со счетом 73:83 (23:20, 11:20, 23:20, 16:23).

Наибольшую результативность в матче продемонстрировал грузинский форвард ЦСКА Торнике Шенгелия – у него 18 очков, девять подборов и три ассиста. В составе команды из Милана лучшими стали бывший армеец Серхио Родригес и серб Владимир Мицов – оба набрали по 14 баллов.

В финале Евролиги сыграют «Барселона» и «Анадолу Эфес».

В полуфинале ЦСКА уступил «Анадолу» (86:89), а «Олимпия» проиграла «Барсе» (82:84).

Евролига ЦСКА отыграл 18 очков у «Эфеса», но пролетел мимо финала Евролиги ВЧЕРА В 18:00

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