Олимпия Милан
Прервано
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22:30
29.12.21
Mediolanum Forum
Берлин
Евролига • Тур 18
Календарь
Перед матчем

Олимпия Милан - Берлин

Баскетбол. Следите за матчем Олимпия Милан – Берлин на Eurosport.ru! 29 декабря 2021 года в 22:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Олимпия Милан и Берлин и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Баскетбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются Олимпия Милан и Берлин, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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