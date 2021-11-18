Телеведущая Елена Ханга посетила передачу канала Россия 1 «Судьба человека», и выпуск получился неожиданно спортивным. 59-летняя Ханга рассказала о найденном племяннике, который оказался известным баскетболистом – звездой Евролиги и чемпионом Испании.

Адам Ханга родился в семье сводного брата Елены Ахмеда и его жены в Будапшете. Отец бросил семью, а мальчик занялся баскетболом и в 17 лет стал игроком венгерского клуба «Альбакомп». В числе лучших молодых баскестболистов он посетил тренировочный сбор adidas в Америке и был признан шестым лучшим игроком не из США в своей возрастной группе.

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Дальнейшая карьера Адама связана с Испанией: он выступал за «Манресу» и «Басконию» (с учетом аренды в итальянский «Сидигас Авеллино»), а потом был замечен грандами. Летом 2017-го Ханга подписал трехлетний контракт на 7,5 миллиона евро с «Барселоной». «Баскония» пыталась удержать игрока, но «Барса» перебила первоначальное предложения и все-таки выкупила баскетболиста. Летом 2021-го он перешел в «Реал».

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Адам Ханга («Реал») Фото: Getty Images

Адам Ханга – чемпион и трехкратный обладатель Кубка Испании, участвовал в драфте НБА. В 2017 году был признан лучшим оборонительным игроком Евролики и попал в первую символическую пятерку чемпионата Испании. Регулярно выступает за сборную Венгрии, получив гражданство страны по праву рождения.

Как встретились Адам и Елена?

«Два года назад я решила найти свою родню, – рассказывала Елена Борису Корчевникову. – Поехала в Африку, искала-искала, но не нашла. Нам дали координаты племянника, но нам никто не отвечал. Прошли годы, и я рассказала об этом на одном из федеральных каналов. А потом раздается звонок: «Здравствуйте, вас беспокоят из Федерации баскетбола. Мы хотим пригласить вас на матч ЦСКА, там будет играть «Барселона». Обратите внимание на восьмой номер».

Елена пришла на матч, и «Барселона» ее племянника победила со счетом 82:80. Адам набрал пять очков и сделал три передачи, и телеведущая не знала, какую команду ей поддерживать.

Адам Ханга против ЦСКА Фото: Getty Images

«Я так волновалась перед встречей. Думала, захочет ли он меня увидеть? Я, конечно же, болела за команду ЦСКА, но при этом испытывала двоякие чувства из-за племянника. Кто его поддержит здесь, кроме родной тетушки?» – написала Ханга. ЦСКА для Елены не чужая аббревиатура: именно на кортах армейского клуба в детстве она занималась теннисом у легендарной Анны Дмитриевой.

После матча Елена и Антон встретились возле раздевалки «Барселоны», позже телеведущая пригласила племянника домой и познакомила с дочерью.

«Ответить на ее сообщение – лучшее мое решение за последнее время, – прокомментировал Адам специально для программы «Судьба человека». – Я понял, что она интересный, замечательный человек. Я общаюсь с тетей и ее дочерью, они обе чудесные. Моя мама по-прежнему живет в Венгрии. Возможно, летом мы сможем собраться как одна семья».

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