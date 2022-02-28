Евролига объявила о приостановлении участия ЦСКА, УНИКС и «Зенита» в турнире на неопределенный срок. Также завершит сезон в Еврокубке «Локомотив-Кубань». Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

В дополнение Евролига приняла решение аннулировать результаты российских клубов в регулярном чемпионате в случае неблагоприятного развития ситуации в Украине.

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