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АСВЕЛ - Лимож

Чемпионат Франции - 22 сентября 2019

Баскетбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем АСВЕЛ – Лимож на Eurosport.ru! 22 сентября 2019 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу АСВЕЛ и Лимож и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются АСВЕЛ и Лимож, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

