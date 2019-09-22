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АСВЕЛ - Лимож
Чемпионат Франции - 22 сентября 2019
Баскетбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем АСВЕЛ – Лимож на Eurosport.ru! 22 сентября 2019 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу АСВЕЛ и Лимож и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются АСВЕЛ и Лимож, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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