Баскет Сарагоса
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22:30
18.06.20
Pabellón Fuente de San Luis
Сан-Пабло Бургос
Чемпионат Испании • Группа В
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Баскет Сарагоса - Сан-Пабло Бургос
Чемпионат Испании - 18 июня 2020

Баскетбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Баскет Сарагоса – Сан-Пабло Бургос на Eurosport.ru! 18 июня 2020 года в 22:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Баскет Сарагоса и Сан-Пабло Бургос и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Баскет Сарагоса и Сан-Пабло Бургос, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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