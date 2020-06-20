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Андорра - Гран-Канария

Чемпионат Испании - 20 июня 2020

Баскетбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Андорра – Гран-Канария на Eurosport.ru! 20 июня 2020 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Андорра и Гран-Канария и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Андорра и Гран-Канария, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

