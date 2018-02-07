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Голден Стэйт - Оклахома-Сити
НБА - 7 февраля 2018
Баскетбол, НБА. Следите за матчем Голден Стэйт – Оклахома-Сити на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 06:30 7 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Голден Стэйт – Оклахома-Сити ? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Баскетбол.
Сегодня сражаются Голден Стэйт и Оклахома-Сити , а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Баскетбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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