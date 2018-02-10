Чикаго
-
5:30
10.02.18
Юнайтед Центр
Миннесота
НБА • Регулярный
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Чикаго - Миннесота
НБА - 10 февраля 2018

Баскетбол, НБА. Следите за матчем Чикаго – Миннесота на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 05:30 10 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


Вы уже проголосовали за победителя в матче Чикаго – Миннесота? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Баскетбол.
Сегодня сражаются Чикаго и Миннесота, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Баскетбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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